14 февраля 2023, 16:18
«Шинник» раскрыл причины драки с украинскими футболистами в Турции
Клуб «Шинник» назвал зачинщиками драки в турецком отеле украинских футболистов
Футболисты украинского клуба «Минай» напали на одного из игроков ярославского «Шинника» в турецком отеле. Остальная команда вступилась за своего игрока, что привело к драке. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы российского клуба.
В «Шиннике» подчеркнул, что игроки клуба не были инициаторами конфликта, но поступили как настоящая команда, заступившись на своего одноклубника, на которого напали украинские спортсмены.
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Медики не нашли серьезных травм у российских футболистов. Руководство клуба пересилило команду в другую гостиницу, чтобы избежать дальнейших конфликтов.
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Отель, где произошла драка, ярославский клуб забронировал еще в ноябре прошлого года. Соблюдение мер безопасности команды было одним из условий.
«Мы считаем неприемлемым и осуждаем любые формы насилия и будем отстаивать не только интересы клуба, но и интересы нашей страны. В ситуации разбираются правоохранительные органы», — подчеркнули в пресс-службе «Шинника».
По данным СМИ, футболисты «Миная» потребовали от начальника ярославского клуба спеть гимн Украины, но тогда вмешались сотрудники отеля, которые не допустили скандала. После несколько украинских спортсменов оказались в одном лифте с игроком ярославского клуба и сильно его избили. Команда «Шинника» вступилась за своего товарища.
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