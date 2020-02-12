Украинский эксперт придумал, как защититься от «агрессии» России

На Украине нашли способ защититься от российской «агрессии». Для этого нужно продать земли на восточной границе страны американским компаниям. Такая мера позволит решить Киеву и другие вопросы.

Идея принадлежит киевскому экономисту и президенту Украинского кооперативного альянса Зиновию Свереде. Специалист рассказал о ней в интервью порталу «Обозреватель», комментируя проект закона о создании в стране свободного рынка земли.

«Я бы лично говорил — давайте максимально приграничные территории Сумской и Харьковской области продадим американским компаниям», — сказал Свереда.

В этом случае, полагает экономист, можно рассчитывать на присутствие американских войск, поскольку они «приходят там, где есть их интерес» и частная собственность.

Если украинские власти проведут «системную работу», то компании из США решатся на покупку спокойно. Президент Украинского кооперативного альянса обратил внимание на необходимость для Киева искать партнеров для зашиты.

«Ты должен иметь партнеров, чтобы победить», — заявил Свереда.

Если американцам продать украинскую землю, добавил он, это помогло бы и в решении вопроса о добыче в стране сланцевого газа и других полезных ископаемых.

Украинские власти пообещали вынести вопрос о продаже земли иностранцам на референдум. Свободные сделки по купле-продаже земельных участков иностранными гражданами Киев не разрешит, пока не получит одобрения украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что закон о продаже земли депутаты должны принять за два дня.