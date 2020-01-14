Эксперт разъяснил, почему украинцы вышли на митинг против рынка сельхозземли

Охрименко отметил, что земельная реформа нужна Украине. Однако эксперт подчеркнул, что в данный момент этот вопрос решается с учетом интересов лишь конкретной группы лиц.

«Сама по себе земельная реформа действительно необходима Украине. С другой стороны, надо учесть маленький нюанс. Понятно, что против земельной реформы выступают все те, кто против [президента Украины Владимира] Зеленского. По этой причине и [Юлия] Тимошенко, и [Петр] Порошенко, и [Святослав] Вакарчук доплачивают тем ребятам, которые у Рады выступают против рынка земли. У нас очень сильно политизирована эта тема и на этом пиарятся. Но в Верховной раде на это закрыли глаза. Да, действительно, рынок земли Зеленский сбывает. И спонсоры, которые привели его к власти, очень хотят вернуть землю. Если Зеленский исполнит эти пожелания, то он рассчитается с ними за то, что стал президентом. Все очень просто и, скажем так, меркантильно», — объяснил Охрименко.

Законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель 13 ноября 2019 года приняли в первом чтении в украинском парламенте. Если закон примут, покупать землю смогут украинские физические и юридические лица, территориальные общины и государство. На данный момент мораторий действует уже 18 лет.