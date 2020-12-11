Украинский дипломат захотел отобрать Крым силой

На Украине призвали провести военную операцию по захвату Крыма. С таким заявлением выступил бывший представитель страны на переговорах по Донбассу, экс-посол Украины в Минске Роман Бессмертный.

В первые пять лет после потери полуострова Украина могла восстановить контроль над ним путем мирной реинтеграции, рассказал Бессмертный в эфире крымско-татарского телеканала ATR.

«После пяти лет сомнений нет в том, что есть единственный способ решения этих проблем — возращение этих территорий. Нужно четко сейчас говорить — возвращение этих территорий силой», — сказал украинский дипломат.

По его мнению, сначала Киеву нужно отселить с полуострова всех, «кто лоялен». Каким образом украинские власти собираются это провернуть, он не уточнил.

«А дальше — заняться тем, чтобы решать эту проблему путем построения армии, оборонного комплекса и планирования военных операций», — добавил Бессмертный.

Украинские политики и общественные деятели периодически выступают с разнообразными заявлениями и планами действий, которые, по их мнению, позволят «вернуть» Крым в состав Украины.

Глава концерна Stena AB, шведский бизнесмен Дан Стен Ульссон напротив, заявил, что Крым всегда принадлежал России и никогда не входил в состав украинской территории. По его словам, в 1954 году Крым передали Украинской ССР в качестве административной меры. Шведский предприниматель назвал присоединение Крыма к России следствием нарушенных обещаний со стороны НАТО, которые были даны бывшему советскому президенту Михаилу Горбачеву.

Крым стал частью России в 2014 году после проведения референдума. За присоединение полуострова проголосовали 96,77% жителей Крыма и 95,6% — Севастополя.