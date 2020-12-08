Бизнесмен из Швеции заявил, что Крым никогда не принадлежал Украине

Крым всегда принадлежал России и никогда не входил в состав украинской территории. Об этом заявил глава концерна Stena AB, шведский бизнесмен Дан Стен Ульссон.

По словам бизнесмена, в 1954 году Крым передали Украинской ССР в качестве административной меры. Причем пошли на этот шаг «с перепоя», пишет Dagens Nyheter. Ульссон отметил, что на самом деле полуостров никогда не принадлежал Украине.

Шведский предприниматель назвал присоединение Крыма к территории России следствием нарушенных обещаний со стороны НАТО. Эти обещания были даны бывшему советскому президенту Михаилу Горбачеву.

«Россия определенно права. Я считаю, чертовски плохой идеей было не отдать Крым россиянам сразу же, ведь он всегда им принадлежал», — заключил Ульссон.

Крым стал частью России в 2014 году после проведения референдума. За присоединение полуострова проголосовали 96,77% жителей Крыма и 95,6% — Севастополя. Кроме того, в тот год на Украине произошел государственный переворот. Киев до сих пор считает Крым своей временно оккупированной территорией. В свою очередь президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос принадлежности полуострова окончательно закрыт.