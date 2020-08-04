Украинский депутат заявил, что страна не смогла выйти из кризиса в переломный момент

Украина не смогла перейти к экономическому росту в «переломном» 2019 году. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович.

«За год в парламенте я понял, что эта власть ведет Украину не вверх, а вниз <…> У нас в 2019 году произошел перелом», — заявил он в эфире канала «112 Украина».

По его словам, в 2004 году страна показала высокие темпы экономического роста, но ситуация резко поменялась через год, когда к власти пришел Виктор Ющенко. Исправить ситуацию удалось в 2010–2013 годах, «цикл состоялся в плюс». Однако новый провал произошел в период с 2014-го по 2019-й, считает Колтунович.

Депутат сослался на экономическую теорию циклов Кондратьева, по которой после падения можно ждать взлета. Парламентарий предполагал, что он произойдет в 2019 году, но этого не случилось.

«Нам надо было в 2019 году стартовать, а мы провалились, и у нас на сегодня, например, минус 11% падения валового внутреннего продукта во втором квартале 2020 года», — сказал представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

По его мнению, чем дальше, тем больше Украина становится некомфортной страной для жизни.

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