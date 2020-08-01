Украина объяснила, почему не стоит разрывать отношения с Россией
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время интервью изданию «Главком«. Он сказал, что поддерживает идею о разрыве дипломатических отношений с Россией в 2014 году, но отметил, что к этому вопросу нужно подходить практически. В России до сих пор остаются «сотни политзаключенных», а также проходят постоянные судебные процессы, которые нужно посещать.
Политически расторжение отношений в 2014 году было бы правильным жестом, я никогда этого не отрицал. Но юридически, с точки зрения защиты интересов своих граждан <…> это была бы ошибкаДмитрий Кулеба.
Он подчеркнул, что Украине нужно сохранять ограниченно дипломатическое присутствии в России, чтобы защищать интересы своих граждан, которые по той или иной причине находятся в России. По его словам, конфигурация, которая сложилась на сегодняшний день — наиболее сбалансирована и эффективна.
Отношения между странами ухудшились после государственного переворота в Киеве в 2014 году, а также на фоне ситуации в Донбассе. Украина называет Россию страной-агрессором. РФ отрицает все эти обвинения. Кремль не раз говорил, что они неприемлемы. Там постоянно подчеркивали, что Москва не является стороной конфликта, который происходит на территории Украины. Более того, РФ заинтересована в том, чтобы Киев преодолел экономический и политический кризисы.