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    20 июля 2020, 13:11

    Украинский депутат предупредил Зеленского об очередном Майдане

    Артур Блянихов

    Депутат Верховной рады Гео Лерос выразил уверенность, что сейчас в украинском обществе преобладают такие же революционные настроения, как шесть лет назад. Парламентария процитировало РИА ФАН.
    Украинский депутат предупредил Зеленского об очередном Майдане

    По мнению Лероса, администрация лидера Незалежной Владимира Зеленского не понимает, что в стране зреет очередной Майдан.

    Он сравнил обстановку внутри страны с ситуацией 2014 года, когда к украинцам пришло понимание того, что они не хотят мириться с действиями властей.

    «Я написал помощнице президента с просьбой о встрече, я хотел рассказать о том, что сейчас происходит на улицах и о срезе настроений гражданского общества», — рассказал законодатель.

    Ранее аналитик Руслан Бортник пришел к выводу, что Владимир Зеленский на грани нервного срыва из-за сильного психологического перенапряжения.

    Политолог сделал такие выводы после общения с депутатами из президентской партии «Слуга народа». По словам парламентариев, глава государства очень подавлен и может уйти в отставку в любой момент. Эксперт считает, что облегчить положение президента может роспуск Верховной рады.