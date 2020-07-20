Украинский депутат предупредил Зеленского об очередном Майдане

По мнению Лероса, администрация лидера Незалежной Владимира Зеленского не понимает, что в стране зреет очередной Майдан.

Он сравнил обстановку внутри страны с ситуацией 2014 года, когда к украинцам пришло понимание того, что они не хотят мириться с действиями властей.

«Я написал помощнице президента с просьбой о встрече, я хотел рассказать о том, что сейчас происходит на улицах и о срезе настроений гражданского общества», — рассказал законодатель.

Ранее аналитик Руслан Бортник пришел к выводу, что Владимир Зеленский на грани нервного срыва из-за сильного психологического перенапряжения.

Политолог сделал такие выводы после общения с депутатами из президентской партии «Слуга народа». По словам парламентариев, глава государства очень подавлен и может уйти в отставку в любой момент. Эксперт считает, что облегчить положение президента может роспуск Верховной рады.