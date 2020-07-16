Аналитик: Зеленский на грани нервного срыва
Аналитик Руслан Бортник считает, что у президента Украины Владимира Зеленского сильное психологическое перенапряжение и он на грани нервного срыва. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на украинский канал.
Политолог пообщался с депутатами партии «Слуга народа», после чего пришел к таким выводам. По их словам, Зеленский очень подавлен и в любой момент может уйти в отставку. Бортник считает, что облегчить положения президента может роспуск нынешнего парламента.