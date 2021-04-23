Украинский депутат предрек Зеленскому потерю власти из-за отказа встречаться с Путиным

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от встречи с российским коллегой Владимиром Путиным может обернуться для первого потерей власти. Шанс на восстановление отношений с РФ у украинского лидера пока есть.

Позицию Зеленского прокомментировал в Facebook депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

«Если поедет и договорится — есть шанс восстановить отношения с Россией, установить мир на Донбассе, начать восстановление экономики и шанс вернуть стране законность и правопорядок», — написал украинский парламентарий.

В таком случае, добавил он, Зеленский обязательно рассорится с американцами и британцами. Если же президент Украины решит не встречаться с Путиным, то «все потеряет и уйдет с поста раньше срока». При этом отношения с Вашингтоном и Лондоном все равно испортятся. Каким бы ни был исход, украинские националисты обвинят украинского лидера в предательстве. Неважно, откажется он от переговоров или поедет в Москву.

Зеленский записал видеообращение к Путину, в котором позвал президента России на встречу «в любой точке украинского Донбасса», где идет война». Глава РФ заметил, что для обсуждения проблем на востоке Украины Зеленскому стоит для начала встретиться с главами ДНР и ЛНР. Москва, добавил российский президент, готова принять украинского лидера в любой момент для обсуждения двухсторонних отношений.