Путин ответил Зеленскому приглашением в Москву

Если президент Украины Владимир Зеленский захочет начать восстановление отношений с РФ, Кремль будет это приветствовать. Владимир Путин готов обсудить с украинским коллегой двусторонние отношения в Москве.

По словам Путина, чтобы решить проблемы Донбасса, руководство Украины должно в первую очередь пообщаться с властями ДНР и ДНР и только потом — с Россией.

Российский президент подчеркнул, что готов обсудить отношения между странами в любое удобное время в Москве. При этом он добавил, что предложение Зеленского о переносе контактной группы по Донбассу из Минска выглядит как попытка уклонения от реального решения проблемы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прилетел в Москву для переговоров с российским лидером, призвал Зеленского научиться себя вести.

«Зеленскому уже пора научиться вести себя дипломатично», — отметил глава Белоруссии. Его слова процитировало РИА «Новости».

Ранее украинский президент записал агрессивное обращение Владимиру Путину. В нем он предложил встретиться в Донбассе, где якобы идет война. Эксперты считают, что Зеленский поступил так с расчетом на обязательный отказ Путина.