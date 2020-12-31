Украинский депутат попросил арестовать его за шапку с советской символикой

Кива добавил, что с красной звездой на кокарде его дед «резал глотки фашистам».

Фото было опубликовано после задержания 19-летнего уроженца Киева, который гулял по Львову в шапке с серпом и молотом. Против него возбудили уголовное дело из-за использования коммунистической символики — в стране она приравнена к нацистской. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

«У него изъята шапка с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде», — сообщили в региональном управлении Национальной полиции Украины.

Источник фото: Facebook

Илья Кива — бывший руководитель профсоюзов МВД, экс-советник министра внутренних дел Арсена Авакова, в 2014–2015 годах — участник военной операции в Донбассе. Также некоторое время Кива возглавлял Социалистическую партию Украины. Сейчас он представляет партию «Оппозиционная платформа — За жизнь».