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    31 декабря 2020, 23:13

    Украинский депутат попросил арестовать его за шапку с советской символикой

    Кирилл Фролов

    Депутат Верховной рады Украины Илья Кива опубликовал в Facebook фотографию, на которой он запечатлен в шапке с советской символикой. «Нацист, арестуй меня!» — подписал он снимок.
    Украинский депутат попросил арестовать его за шапку с советской символикой

    Кива добавил, что с красной звездой на кокарде его дед «резал глотки фашистам».

    Фото было опубликовано после задержания 19-летнего уроженца Киева, который гулял по Львову в шапке с серпом и молотом. Против него возбудили уголовное дело из-за использования коммунистической символики — в стране она приравнена к нацистской. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

    «У него изъята шапка с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде», — сообщили в региональном управлении Национальной полиции Украины.

    Украинский депутат попросил арестовать его за шапку с советской символикой | Изображение 1
    Источник фото: Facebook

    Илья Кива — бывший руководитель профсоюзов МВД, экс-советник министра внутренних дел Арсена Авакова, в 2014–2015 годах — участник военной операции в Донбассе. Также некоторое время Кива возглавлял Социалистическую партию Украины. Сейчас он представляет партию «Оппозиционная платформа — За жизнь».