Мир 27 ноября 2023, 02:51 Украинский активист пригрозил Зеленскому военным переворотом Украинский активист Леменов заявил, что к власти в стране придут военные РИА «Новости»

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Известный украинский активист Александр Леменов написал в социальных сетях, что к власти на Украине придут военные. Так он прокомментировал заявление депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен уйти в отставку. Об этом в своем Telegram-канале сообщила газета «Страна.ua».

«В Киеве действительно сменится власть, но не на российскую, а на военную», — написал Леменов.

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Кроме того, активист заявил, что украинские власти доиграются, а страна потеряет и другие территории.

Ранее депутат от партии «Слуга народа» Безуглая раскритиковала военное руководство страны из-за отсутствия плана боевых действий на следующий год. Политик напомнила, что военные просто забирают не менее 20 тысяч человек в месяц, но при этом не предлагают внести какие-либо изменения в саму армейскую систему.

Представитель президента Украины Федор Вениславский назвал ее поведение недопустимым и заявил, что ее пребывание в комитете Рады по обороне может угрожать национальной безопасности страны.