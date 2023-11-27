Мир 27 ноября 2023, 02:17 Залужный спровоцировал скандал в Верховной раде Представитель Зеленского в Раде раскритиковал Безуглую за слова о Залужном President of Ukraine

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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Федор Вениславский раскритиковал депутата от «Слуги народа» Марьяну Безуглую после ее слов об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщило местное издание «Новины».

Депутат заявил, что пребывание Безуглой в комитете Рады по обороне может представлять «угрозу нацбезопасности» для Украины.

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«Такая деятельность, такое поведение госпожи Безуглой недопустимо», — сказал он.

По словам Вениславского, в условиях конфликта подобные высказывания могут иметь «крайне негативные последствия».

Депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая ране призвала отправить главкома ВСУ в отставку. В качестве аргумента она заявила, что Залужный не представил план боевых действий на следующий год, а только заявил о планах «забирать на фронт не менее 20 тысяч граждан в месяц».