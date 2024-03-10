Мир 10 марта 2024, 22:32 Украинских военных предложили мотивировать деньгами Горбенко: Сырский предложил удвоить «боевые» выплаты для мотивации военных РИА «Новости»

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Главком ВСУ Александр Сырский предложил поднять «боевые» выплаты военнослужащим для их мотивации. Об этом сообщил в интервью украинскому изданию «Телеграф» депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко.

Речь идет о том, чтобы удвоить надбавку — со 100 до 200 тысяч гривен, что в долларовом эквиваленте соответствует 5,2 тысячи долларов.

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«Есть такое предложение от <…> Сырского, который предложил [президенту Владимиру] Зеленскому удвоить эти выплаты для мотивации ребят, желающих сражаться и воевать», — подчеркнул политик.

По его словам, найти средства на такую индексацию возможно лишь за счет увольнения отказников, которые не хотят принимать участия в конфликте.

Ранее украинский пленный Александр Гуприн заявил, что бойцы ВСУ рассчитывали на перемирие после прихода нового главнокомандующего Александра Сырского. Он пояснил, что предшественник нового главкома Валерий Залужный гнал солдат на «мясные штурмы». Также он рассказал, что мобилизованные украинцы, обучаясь на базах подготовки, живут в сточных трубах и над ними жестоко издеваются.