Украинских дипломатов сравнили с «обиженными девицами»

Действия Министерства иностранных дел Украины в настоящее время можно сравнивать с поведением «обиженной девицы». Дипломаты постоянно жалуются иностранным коллегам на все, что только можно. Об этом заявила в эфире телеканала «Наш» заслуженный юрист Марина Ставнийчук.

По словам юриста, в настоящее время Киев затевает разбирательства на пустом месте после любой сказанной кем-то фразы, вместо того, чтобы просто пропустить ее. Ставнийчук убеждена, что это не способствует на мировой арене желанию кого-либо идти навстречу стране и поддерживать ее позицию.

«Мы каждый раз по пустякам будем указывать руководителям наших соседей, что они не так сказали, не так посмотрели? Наш МИД выглядит как оскорбленная девица, а не действительно серьезное внешнеполитическое ведомство», — резюмировала юрист.

Ранее генеральный секретарь блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует идти на компромисс с Россией в вопросе ограничения прав на вступление любых стран, включая Украину. В то же время альянс намерен достичь прогресса в диалоге с Россией.