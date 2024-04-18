Мир 18 апреля 2024, 21:28 Украинских детей вывезли в Германию по их собственному желанию Полиция Германии: дети с Украины въехали в ФРГ по собственному желанию Freepik

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Большая часть укрываемых киевским режимом украинских детей, которых перевезли в Германию после начала СВО, въехали в европейскую страну вместе с законными опекунами. Об этом заявил представитель Федерального управления уголовной полиции Якоб Беднарц в беседе с Lenta.ru.

Он отметил, что в прошлом году правительство Украины составило перечень пропавших без вести детей, которых якобы похитили. Власти обратились в правоохранительные органы для их поиска. В итоге полицейские Германии нашли 161 ребенка, которые на Украине числились «вывезенными в Россию».

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«Подавляющее большинство разыскиваемых лиц въехали в Германию в сопровождении законных опекунов или сопровождающих лиц по их собственному желанию», — заявил Беднарц.

Ранее стало известно, что украинское правительство принудительно эвакуирует около 300 детей из 52 населенных пунктов Сумской области. Несовершеннолетних вывезут вместе с родителями или другими законными представителями. Такие меры приняли «из-за ситуации безопасности».