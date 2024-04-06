Мир 06 апреля 2024, 03:18 Украина начнет принудительную эвакуацию почти 300 детей из Сумской области Freepik

Читать 360tv в

Украинские власти принудительно эвакуируют почти 300 детей из 52 населенных пунктов Сумской области. Об этом сообщило Министерство реинтеграции Украины в Telegram-канале.

Минреинтеграции страны уже объявляло о вынужденной эвакуации несовершеннолетних из трех населенных пунктов Сумской области.

Реклама

«В двух территориальных общинах Сумской области принято решение об обязательной эвакуации детей принудительным способом. <…> В общей сложности планируется вывезти 297 детей из 52 населенных пунктов Сумской области», — уточнили в ведомстве.

Дети эвакуируются вместе с родителями или другими опекунами. По информации Минреинтеграции, такие меры приняли «из-за ситуации безопасности».

Ранее глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил, что принудительную эвакуацию могут объявить в двух районах Харьковской области. По его словам из Купянского района вывезли 160 детей.