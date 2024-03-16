Мир 16 марта 2024, 11:23 Украинских боевиков ликвидировали в Херсоне Сальдо: в Херсоне ликвидировали боевиков, терроризировавших жителей Левобережья РИА «Новости»

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Подпольщики из группы «Русский Херсон» ликвидировали украинских боевиков, которые терроризировали жителей левого берега Днепра. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, удары возмездия нанесли по группе управления беспилотниками в населенных пунктах Ивановка и Антоновка. Кроме того, уничтожен миномет в Токаревке и радиолокационная станция в Ветровом.

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«Все эти инструменты террора предназначались для кровавых атак на мирные объекты, в том числе избирательные участки», — написал Сальдо.

Губернатор подчеркнул, что подпольщики рискуют жизнями ради обеспечения безопасности мирных жителей.

Ранее в подконтрольном Киеву Херсоне создали сеть информаторов, чтобы обеспечить проведение мобилизации. Доносчикам пообещали платить за список с именами мужчин, которых можно призвать в ряды ВСУ.