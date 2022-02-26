«Украинские железные дороги» прекратили отношения с РЖД

Компания «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») прекратила какие-либо отношения и взаимодействие с ОАО «Российские железные дороги». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

«Укрзализныця» прекратила какие-либо отношения и взаимодействие с ОАО «Российские железные дороги», — сказано в сообщении.

Там также уточнили, что обеспечивавшие в прошлом перевозку тысяч грузов и приносившие экономикам двух стран миллионы долларов железнодорожные переходы полностью разрушены.

«Также прекращена диспетчерская связь с РФ», — добавили в «Укрзализныце».

По информации компании, теперь она полностью переориентирует грузовые перевозки на страны Европы и продолжит развитие «Шелкового пути», который совершается в обход России.

Ранее компания РЖД предупредила о возможных сбоях в работе сайта в субботу 26 февраля. Портал «подвергается регулярным серьезным DDoS-атакам», сообщили представители компании.

В настоящее время Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины, о начале которой ее попросили, со слов президента Путина, главы ДНР и ЛНР. По словам российского лидера, ее целью является защита людей, «которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».