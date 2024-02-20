Спецоперация 20 февраля 2024, 20:31 Шойгу заявил о больших потерях ВСУ под Авдеевкой за два дня Глава Минобороны Шойгу: ВСУ за два дня потеряли 2,4 тысячи военных под Авдеевкой РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины понесли большие потери под Авдеевкой за двое суток. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«За последние двое суток, 17-18-е (февраля — прим. ред.), 2400… Это большие потери», — рассказал министр.

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Глава ведомства также доложил Путину, что Вооруженные силы России зачистили село Крынки в Херсонской области. Населенный пункт полностью перешел под контроль российской армии.

Председатель парламента Донецкой Народной Республики Артем Жога пообщался с бойцами батальона ВС России и рассказал о зачистке Авдеевки.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, после разминирования и дозачистки населенного пункта начнется его восстановление. Он также выразил надежду, что ситуация в Авдеевке будет отличаться от Артемовска, где противник замедлил работы по разбору завалов после боев.