Мир 29 марта 2024, 16:00 Украинские войска покинули часть позиций в Семеновке в ДНР Советник Пушилина: ВСУ оставили часть позиций в Семеновке в ДНР РИА «Новости»

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ВСУ покинули часть позиций в селе Семеновка Ясиноватовского района Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

«Есть подтверждение, что вооруженные формирования Украины оставили весьма существенную часть позиций в Семеновке», — сказал он.

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По словам Кимаковского, украинские солдаты отступили под натиском российской артиллерии и авиации. На этом участке Авдеевского направления ВСУ понесли потери. При этом тела убитых так и остались лежать там, подытожил советник.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли порядка 300 бойцов, а также технику и вооружения. Отбросив противника, российские военные заняли более выгодные позиции.