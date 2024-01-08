Мир 08 января 2024, 22:29 Украинские военкомы начали вламываться в дома по ночам и насильственно отправлять мужчин в ВСУ Очевидцы рассказали о насильственной мобилизации по ночам в украинских селах Freepik

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В украинских селах участились ночные рейды военкомов в поисках подлежащих мобилизации мужчин. Представители военкоматов выбивают двери, если им не открывают. Об этом РИА «Новости» рассказали очевидцы из села в Киевской области.

По словам женщины, 2 января военкомы забрали из населенного пункта 70 человек, некоторых вытащили из дома насильно в темное время суток, взломав дверь.

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«Стучат сильно и вламываются. Проверяют, есть ли в доме мужчины призывного возраста… В селе три тысячи домов. В последний раз за день забрали прямо в автобус 70 мужчин», — поделилась жительница села.

Собеседница агентства рассказала, как военкомы забрали двух братьев, у которых парализована мать. Выбили дверь и увели обоих сыновей, мама осталась одна. Женщина отметила, что «воевать никто не хочет», мужчины прячутся и уходят на ночь в лес. Те, кто побывал в зоне конфликта, не хотят туда возвращаться. В военкомат боятся идти даже ради оформления инвалидности — отправят в ВСУ.

Украинцы придумывают изощренные способы избежать мобилизации. Мужчины используют маски стариков и женщин. Также пользуются возможностью стать волонтером или устроиться в иностранную компанию. Военкомы объявили «охоту» на призывников.