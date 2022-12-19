Мир 19 декабря 2022, 09:18 Украинские военные решили вырубить лес ради заработка Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ на Купянском направлении начали вырубать лес на продажу Unsplash

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Вооруженные силы Украины начали вырубать леса на Купянском направлении и вывозить древесину на продажу. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал в своем Telegram-канале, что лесовозы заметили в Купянске и Харькове.

«На Купянском направлении ВСУ начали массовые вырубки лесов и лесополос», — написал он.

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Приказ начать заготовку древесины отдало местное командование. Военнослужащие тыловых подразделений рубят деревья, по словам Андрея Марочко, варварским образом — без соблюдения экологических норм и предписаний. Затем их обрабатывают, грузят в лесовозы и увозят в другие регионы. Например, машины заметили в Харькове и самом Купянске. Офицер уточнил ТАСС, что древесину в зоне боевых действий рубят для того, чтобы продать.

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Он также рассказал о смене тактики и стратегии ВСУ на Краснолиманском направлении. Из-за дефицита техники и боеприпасов военные переделали гражданские джипы в боевые и прикрывают на них свою пехоту.