Украинские военные повредили детсады и школу при обстрелах ДНР

Два детских сада и школа были повреждены при обстрелах населенного пункта Ясиноватая в ДНР в результате обстрела со стороны военных формирований Украины. Об этом заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что также при обстрелах были повреждены торговый центр, котельная и три многоквартирных дома.

«Сведения о последствиях обстрела продолжают поступать», — сообщили в представительстве частично признанной республики.

Обстрелы произошли накануне, 4 апреля. По Ясиноватой было выпущено три мины калибром 120 миллиметров. Инцидент имел место в 07:50 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что на уже освобожденных территориях Донецкой Народной Республики из-за обстрелов украинскими военными пострадали 34 мирных жителя. Большинство из них — в Мариуполе: там ранения получил 31 человек. Остальные пострадавшие — жители населенных пунктов Мангуш, Владимировка и Соледар.

Раненых госпитализировали в медицинские учреждения ДНР для оказания необходимой помощи.