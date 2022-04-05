Более 30 человек пострадали из-за обстрелов ВСУ на освобожденных ранее территориях ДНР

На уже освобожденных территориях Донецкой Народной Республики из-за обстрелов украинскими военными пострадали 34 мирных жителя. Большинство из них — в Мариуполе.

Данные предоставили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), уточнило РИА «Новости».

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 34 мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) освобожденных ранее территорий», — отметили в СЦКК.

В Мариуполе пострадал 31 человек. Остальные пострадавшие — жители населенных пунктов Мангуш, Владимировка и Соледар. Людей госпитализировали в медицинские учреждения ДНР для оказания необходимой помощи.

Ранее в ДНР отметили, что с начала спецоперации свыше 500 военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие и отказались воевать против российских военных.