Украинские военные обстреляли российское гражданское судно

Украинские военные обстреляли российское гражданское грузовое судно «Сормовский 3064». Это произошло в акватории Азовского моря. В результате возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете РФ.

По информации следствия, 12 марта украинские военнослужащие, участвующие в боевых действиях на юго-востоке страны, произвели выстрелы по российскому гражданскому грузовому судну, находившемуся в 12 километрах к северу от села Шабельское Краснодарского края в акватории Азовского моря. Известно, что корабль направлялся из порта Греции в морской порт Таганрога.

«В результате попадания снаряда в каюту старшего помощника капитана произошло возгорание судна», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что экипажу судна удалось локализовать возникший в результате обстрела пожар на корабле. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, определяются лица из числа украинских военнослужащих, причастных к нападению.

Ранее стало известно, что украинские военные в Мариуполе открыли огонь по автобусу с людьми, которые пытались выехать по гуманитарному коридору.