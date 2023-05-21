Мир 21 мая 2023, 23:03 Украинские военные избили и ограбили прохожего в Киеве — СМИ «Страна.ua»: трое украинских солдат избили мужчину и отобрали у него телефон в Киеве сайт президента Украины

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Трое военных набросились на прохожего в Киеве, сообщило украинское издание «Страна.ua». Мужчину избили и отняли у него телефон. Пострадавший уже обратился с заявлением в полицию.

Журналисты сообщили, что драка случилась днем 20 мая. Около 14:00 по местному времени военнослужащие Отдельного президентского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого в Шевченковском районе города накинулись на прохожего. Они избили его, применили газовый баллончик и забрали мобильный телефон.

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Пострадавший обратился в полицию. Правоохранители организовали проверку. Они установили личности нападавших и задержали их, им грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

В марте украинский военный напал на жителя Гуляйполя. Мужчина не растерялся — он отобрал оружие у военнослужащего, после чего убил обидчика, а также ранил нескольких его сослуживцев. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, власти Украины попытались выставить как бытовой конфликт и обвинить мужчину в пророссийской позиции.