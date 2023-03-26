Спецоперация 26 марта 2023, 10:33 Житель Запорожской области учинил самосуд над военными ВСУ Член совета ВГА Рогов: житель Гуляйполя устроил самосуд над украинскими военными Сайт президента Украины

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Житель города Гуляйполе в Запорожской области, подконтрольного Украине, учинил самосуд над украинским военным, который попытался его избить. Об этом РИА «Новости» рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Украинский военный напал на местного жителя, но тот не испугался дать ему отпор, отнял у него оружие и убил. А потом ранил троих его сослуживцев.

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Рогов отметил, что украинские власти хотят изобразить случившееся как бытовой конфликт и обвинить жителя Гуляйполя в пророссийской позиции.

Запорожская область находится под контролем российских сил на 70%, однако областной центр — Запорожье — относится к той территории, которая пока подконтрольна Украине. Недавно появилась информация о том, что ВСУ готовятся к наступлению в Луганской и Запорожской областях. Российские войска уже сорвали наступление украинской армии в районе города Орехов в Запорожской области, нанеся превентивный массированный удар.