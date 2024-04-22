Мир 22 апреля 2024, 01:15 Украинские военкомы рассылали повестки «мертвым душам» ТЦК Украины: повестки умершим отправляют из-за не обновленных вовремя данных Официальное интернет-представительство президента Украины

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Случаи отправки повесток умершим гражданам происходят регулярно, причина кроется в несвоевременном обновлении данных военнообязанными в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата). Такое объяснение дали в киевском городском ТЦК.

Там признали, что такие случаи не единичны.

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«Сообщаем, что подобные случаи не являются единичными и случаются из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки», — говорится в сообщении.

В начале апреля главком ВСУ Александр Сырский инициировал проверку по факту вручения повестки украинскому журналисту. Военкомы вручили приглашение Евгению Шульгату после того, как он опубликовал расследование об элитной собственности сотрудника спецслужбы.