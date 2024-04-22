22 апреля 2024, 01:15
Украинские военкомы рассылали повестки «мертвым душам»
ТЦК Украины: повестки умершим отправляют из-за не обновленных вовремя данных
Случаи отправки повесток умершим гражданам происходят регулярно, причина кроется в несвоевременном обновлении данных военнообязанными в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата). Такое объяснение дали в киевском городском ТЦК.
Там признали, что такие случаи не единичны.
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«Сообщаем, что подобные случаи не являются единичными и случаются из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки», — говорится в сообщении.
В начале апреля главком ВСУ Александр Сырский инициировал проверку по факту вручения повестки украинскому журналисту. Военкомы вручили приглашение Евгению Шульгату после того, как он опубликовал расследование об элитной собственности сотрудника спецслужбы.
ВСУ
Украина
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