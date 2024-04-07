Мир 07 апреля 2024, 14:27 Сырский начал проверку после попытки вручить повестку журналисту Шульгату Кошелев Илья/news.ru / Global Look Press

Читать 360tv в

На Украине после попытки вручения журналисту повестки началась служебная проверка. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что армия порицает любые нарушения военных должностных лиц.

«По материалам, опубликованным „Следствие.Инфо“, мною определена задача командующего Сухопутными войсками ВСУ провести служебную проверку», — написал Сырский.

Реклама

Накануне издание «Следствие.Инфо» разместило статью о руководителе департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюке, заподозрив его в причастности к попытке отправить на фронт украинского журналиста.

По данным издания, Витюк мог поручить представителям военкомата вручить корреспонденту Евгению Шульгату повестку после того, как он опубликовал расследование об элитной собственности сотрудника спецслужбы.

Сырский отметил, что по итогам проверки примут соответствующие меры.

Ранее украинские военкомы ворвались в оздоровительный комплекс в селе Косонь Закарпатской области и начали насильно вручать повестки отдыхающим мужчинам. Их вывели на улицу под дулами автоматов и увезли в неизвестном направлении.