Мир 07 января 2024, 01:51 Маски с лицами стариков, тюрьмы и взятки. На что идут украинцы, чтобы избежать мобилизации Политолог Журавлев: на Украине больше не осталось патриотов Ministry of Defense of Ukraine

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Украинцы продолжают придумывать изощренные способы избежать мобилизации. На просторах местных маркетплейсов появились силиконовые маски стариков и женщин, за которыми не видно настоящего лица. Однако они не спасут от призыва, так как потери среди украинских солдат слишком большие. Под дулами пистолетов заставят мобилизоваться всех.

Из мужчин в женщин и стариков

Липовые справки об инвалидности больше не спасают украинцев от мобилизации, но они придумали другой способ не идти воевать — силиконовые маски с лицами стариков и женщин. Они закрывают верхнюю часть тела, создавая ощущение, что перед вами не молодой парень, а человек преклонного возраста или девушка.

Такое удовольствие не из дешевых. За одну такую маску придется отдать более 13 тысяч гривен (примерно 32 тысячи рублей). Есть и бюджетные варианты, но более низкого качества за 800 гривен (1800 рублей), выяснил Life.

В костюмах и на пляже

Мобилизация на Украине проходит тяжело. Желающих отправиться на поле боя в стране не осталось, поэтому призывать приходится всех силой. По Сети расходятся видео, как силовики в разных украинских городах чуть ли не на руках забирают людей из общественного транспорта, торговых центров, рынков и банков.

Сбежать от мобилизации в другие страны невозможно — еще в прошлом году людям призывного возраста запретили покидать Украину. Повестки вручали и продолжают вручать везде — от пляжей до очередей за гуманитарной помощью.

Когда отлавливать людей стало сложнее, дошло до смешного — сотрудники военкоматов начали приходить в дома вместе с аниматорами, которых пригласили на праздник, выяснила Lenta.ru. Охотились за призывниками силовики и на каретах скорой помощи.

Украинские офицеры уверяли, что после мобилизации военнослужащие будут проходить длительное обучение на полигонах и только потом отправляться на передовую. Однако новоиспеченные солдаты продолжали оказываться в окопе на следующий день после призыва.

Не только масками богаты

Сбежать в другую страну украинцам призывного возраста все еще возможно, но для этого необходимо стать волонтером и воспользоваться официальной системой «Шлях», которую курирует государственная служба Укртрансбезпека, выяснил News.ru. Человеку разрешают выезжать за границу, где можно скрыться от глаз украинских спецслужб. Такой вариант спасения обойдется в 1,5–2 тысячи евро.

Еще можно устроиться работать в западные организации, которые предоставляют жителям Украины благотворительные программы. Однако бронь от мобилизации при таком варианте действует всего полгода.

Ministry of Defense of Ukraine

Среди более изощренных способов уклонения — вступление в ряды «Свидетелей Иеговы»*. Участники этой организации считают, что им нельзя надевать военную форму и брать в руки оружие, а руководящий совет иеговистов находится в США, с которыми дружит Украина.

Еще, чтобы не идти на поле боя, некоторые садятся в тюрьму. Например, мужчина Сумской области специально не явился к месту несения службы и отправился за решетку за уклонение от мобилизации на три года.

«Все патриоты уже полегли»

Никакие маски не помогут украинцам избежать мобилизации, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. В разговоре с «360» он отметил, что потери среди украинских солдат очень большие, поэтому забирать будут всех любыми способами.

«Граждане говорят: „Государство, мы тебя не любим“. Все патриоты уже полегли. <…> [Молодые люди боятся идти на фронт, потому что] есть гарантированная возможность погибнуть. Если вы идете в бой, и, если вас ведут на расстрел, — это разные вещи. Для сегодняшней Украины идти в армию — значит на расстрел», — подчеркнул эксперт.

Недостаток солдат в рядах ВСУ не восполнят даже наемники, заявил Журавлев, но они могут под дулами пистолетов заставить уклонистов пойти воевать. Собеседник «360» не исключил, что забирать в окопы скоро начнут и женщин.

«Кто погонит украинцев на смерть? <…> Может быть, это будут наемники, но боюсь, что даже для этой цели их маловато. <…> Помирать в бою, когда есть шанс победы — одно дело. А помирать, когда точно знаешь, что тебя тупо убьют — здесь все очень сложно. Здесь нет патриотизма. Здесь либо фанатизм, либо реализм», — резюмировал Журавлев.

*«Свидетели Иеговы» — религиозная организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России.