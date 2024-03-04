04 марта 2024, 16:13
Украинские власти заявили о готовности продлить транзит газа из России при одном условии
Шмыгаль: Украина готова продлить транзит газа из России после 2024 года
Власти Украины готовы продлить транзит российского газа после 2024 года при условии, что на это будет запрос со стороны европейских стран. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции.
Украина при этом не собирается вести переговоры с Россией о транзите голубого топлива.
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«Если европейские страны выступят либо консорциумом, либо кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа, то мы готовы предоставлять такую услугу», — подчеркнул Шмыгаль.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Центральной и Западной Европы после разрушений на «Северном потоке». Договор о транзите истекает в конце 2024 года.
Полная остановка поставок голубого топлива из России в Европу через Украину приведет к тяжелым последствиям для ЕС. В таком случае пострадает ряд европейских государств.
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