Мир 04 марта 2024, 16:13 Украинские власти заявили о готовности продлить транзит газа из России при одном условии Шмыгаль: Украина готова продлить транзит газа из России после 2024 года РИА «Новости»

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Власти Украины готовы продлить транзит российского газа после 2024 года при условии, что на это будет запрос со стороны европейских стран. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции.

Украина при этом не собирается вести переговоры с Россией о транзите голубого топлива.

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«Если европейские страны выступят либо консорциумом, либо кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа, то мы готовы предоставлять такую услугу», — подчеркнул Шмыгаль.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Центральной и Западной Европы после разрушений на «Северном потоке». Договор о транзите истекает в конце 2024 года.

Полная остановка поставок голубого топлива из России в Европу через Украину приведет к тяжелым последствиям для ЕС. В таком случае пострадает ряд европейских государств.