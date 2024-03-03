Мир 03 марта 2024, 12:21 ЕС обеспокоился из-за транзита газа через Украину Politico: Еврокомиссия дала оценку рискам остановки транзита газа через Украину Stefan Sauer / Global Look Press

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Полная остановка транзита газа из России в Европу через Украину в конце 2024 года приведет Евросоюз к тяжелым последствиям. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на конфиденциальный доклад Еврокомиссии.

«Такой вариант означает, что ЕС лишится порядка 5% от всего получаемого объема газа, пострадают страны юго-восточной и центральной части Европы. Если это произойдет на фоне резкого похолодания, то для европейских стран этот сценарий станет наихудшим», — отметили авторы статьи.

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Журналисты добавили, что прекращение транзита газа через Украинe приведет к необходимости поисков альтернативных маршрутов, а рост стоимости хранения топлива сделает диверсификацию очень сложной. В зоне наибольшего риска находятся Словакия, Венгрия и Австрия.

Срок соглашения России и Украины по транзиту газа рассчитан до конца 2024 года. Представители киевского режима заявляли, что продлевать его не намерены.