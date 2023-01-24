Мир 24 января 2023, 20:55 Украинские власти заявили, что не хотят заключать с Россией соглашений наподобие Минских Глава МИД Украины Кулеба: ошибки минского процесса не должны быть повторены РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина считает минские договоренности об урегулировании конфликта в Донбассе плохим примером переговоров. Подобных соглашений власти больше заключать не хотят. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье для газеты Politico.

«Ошибки минских договоренностей не должны быть повторены. По-хорошему, они должны служить примером того, как не надо вести переговоры с Россией», — сказал он.

Реклама

Кулеба напомнил, что участники Минских соглашений, среди которых в качестве посредников были Германия и Франция, надеялись, что объявление статус-кво и снижение интенсивности боевых действий приведут к ослаблению конфликта, но этого не случилось.

По мнению чиновника, любые подобные договоренности приведут к еще более губительным последствиям.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что условий для переговоров с Украиной сейчас нет. Это связано в том числе с заявлениями украинских властей.