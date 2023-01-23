23 января 2023, 13:17
Кремль сообщил об отсутствии условий для переговоров с Украиной
Представитель Кремля Песков заявил об отсутствии условий для переговоров с Украиной
Российско-украинские переговоры сейчас невозможны, ведь для них нет условий ни де-юре, ни де-факто. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, написал ТАСС.
«Никаких условий для этих переговоров нет в настоящий момент ни де-факто, ни де-юре», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности начала переговоров между сторонами.
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Песков добавил, что Россия слышала заявления Украины и знает об обосновании невозможности ведения переговоров со стороны киевского режима.
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«Поэтому де-факто можно признать одно: никаких условий для таких переговоров нет», — резюмировал представитель Кремля.
Ранее он признался, что указ о частичной мобилизации все еще продолжает действовать в стране. Песков объяснил это тем, что в документе есть не только касающиеся призыва пункты, но и другие. Они нужны для выполнения задач Вооруженных сил РФ.
Кремль
Дмитрий Песков
Отношения России и Украины
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