Украина решила разработать несколько военных сценариев на случай нападения России. В них описаны ситуации от провокаций на границе до полномасштабных военных действий.

Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович уточнил в эфире телеканала «Украина 24», что всего сценариев девять.

«Осуществлено стратегическое планирование, девять сценариев рассматриваются», — подчеркнул он.

Арестович добавил, что сценарии предусматривают мероприятия, начиная от пограничных провокаций и заканчивая полномасштабной войной.

Украинские власти, по его словам, отталкиваются от факта якобы уже идущего противостояния с РФ. Не исключены его эскалация и дальнейшие военные действия.

На Украине при этом готовы к сотрудничеству с НАТО. Страна рассчитывает на совместное производство с США военной техники. В ее планах — строительство научно-исследовательского центра по БПЛА с Турцией.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» полагают, что Украина капитулирует перед РФ. Без уступок в переговорах с Кремлем последствия для страны будут печальными.