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    15 октября 2021, 08:47

    Депутат Рады предупредил о неизбежной капитуляции Украины перед Россией

    Депутат Рады Олег Волошин посчитал, что Украину ждет неизбежная капитуляция перед Россией

    Екатерина Боснак

    Депутат Рады Олег Волошин, представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», заявил, что Украина непременно капитулирует перед Россией. Свое мнение он высказал в ходе одной из программ на канале «Первый независимый».

    Депутат Рады предупредил о неизбежной капитуляции Украины перед Россией

    Волошин пояснил, что если Киев откажется идти на уступки в переговорах с Кремлем, то Украину ждут печальные последствия. Он указал на проблему с энергией в стране, из-за чего у населения могут быть перебои с отоплением.

    Также парламентарий добавил, что обсуждения ситуации на Донбассе в этом случае только усугубит и так плохое положение.

    «Если мы еще будем артачиться по Донбассу, то какие могут быть льготные поставки газа и угля. Вот они говорили: „Ні капітуляції“ (Нет капитуляции). Но она уже неизбежна. Экономически и энергетически капитуляция неизбежна», — развел руками оппозиционер.

    Политик подчеркнул, что отношения с Россией обязательно нужно налаживать, а националисты могут все испортить, поэтому им лучше отойти в сторону, а властям «откинуть патриотический пафос».