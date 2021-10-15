Депутат Рады предупредил о неизбежной капитуляции Украины перед Россией

Депутат Рады Олег Волошин, представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», заявил, что Украина непременно капитулирует перед Россией. Свое мнение он высказал в ходе одной из программ на канале «Первый независимый».

Волошин пояснил, что если Киев откажется идти на уступки в переговорах с Кремлем, то Украину ждут печальные последствия. Он указал на проблему с энергией в стране, из-за чего у населения могут быть перебои с отоплением.

Также парламентарий добавил, что обсуждения ситуации на Донбассе в этом случае только усугубит и так плохое положение.

«Если мы еще будем артачиться по Донбассу, то какие могут быть льготные поставки газа и угля. Вот они говорили: „Ні капітуляції“ (Нет капитуляции). Но она уже неизбежна. Экономически и энергетически капитуляция неизбежна», — развел руками оппозиционер.

Политик подчеркнул, что отношения с Россией обязательно нужно налаживать, а националисты могут все испортить, поэтому им лучше отойти в сторону, а властям «откинуть патриотический пафос».