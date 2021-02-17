facebook_pixel
    17 февраля 2021, 13:36

    Украинские тюрьмы выставили на «большую распродажу»

    Андрей Иванов

    На Украине начали «большую распродажу тюрем», чтобы перестроить их инфраструктуру и пополнить бюджет. Об этом рассказал глава украинского Минюста Денис Малюська в Facebook.

    Украинские тюрьмы выставили на «большую распродажу»

    «Первый пошел! „Большая распродажа тюрем“ дошла до этапа первого аукциона. Если у кого есть лишних 220 миллионов [гривен] и желание приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева — welcome по ссылке ниже», — написал Малюська.

    Ссылка ведет на сайт Фонда государственного имущества Украины, где продается «Ирпенский исправительный центр №132».

    Министр напомнил, что 70% от продажи пойдет на развитие новой тюремной инфраструктуры, «которая будет отвечать европейским стандартам». Оставшиеся 30% поступят в государственный бюджет.

    Министерство юстиции Украины запланировало продажу тюрем, которых в стране оказалось в избытке, еще в начале 2020 года. Тогда Малюська анонсировал появление на Украине частных СИЗО, которые будут работать по принципу отелей.