Минюст Украины продаст тюрьмы и оставит деньги себе

Министерство юстиции Украины запланировало продажу тюрем, которых в стране оказалось в избытке. На вырученные деньги ведомство собирается улучшить собственную инфраструктуру.

«Учитывая то, что у нас больше тюрем, чем нам пока нужно, мы вполне можем начать распродажу тюрем», — приводит агентство УНН слова главы министерства Дениса Малюськи. Такое заявление он сделал в эфире одного из местных телеканалов.

Министр планирует договориться о механизме, который позволит оставить средства от продажи тюрем внутри ведомства и улучшить его инфраструктуру. Ранее Малюська анонсировал появление на Украине частных СИЗО, которые будут работать по принципу отелей. Следственные изоляторы по всей стране сейчас заполнены на 85%.

В конце ноября 2019 года глава Минюста Украины заявил, что тюрьмы вообще могут закрыть из-за недостаточного финансирования, а персонал сократить. По его словам, эта мера позволит повысить уровень образования заключенных и увеличить бюджет на медицину, питание и зарплату оставшимся работникам тюрем.