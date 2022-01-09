Украинские телеведущие не стали общаться с политологом из Казахстана на русском языке

Ведущие украинского телеканала «НАШ» не стали общаться с казахстанским политологом Талгатом Калиевым по-русски. Отказ они объяснили действующим на Украине законом о языке.

О языковом конфликте в эфире сообщил Telegram-канал «Ньюсач/Двач». Журналист задал Калиеву вопрос по-украински, но тот не смог на него ответить, потому что не понял, о чем его спрашивают.

«Добрый день, я, честно сказать, недостаточно хорошо понимаю украинский, поэтому мне сложно», — сказал Калиев.

Другая ведущая пояснила политологу, что они не могут говорить с ним по-русски из-за законодательных норм.

Закон о языке, принятый на Украине, предусматривает, что недельная сетка вещания на общенациональных телеканалах в период с 7:00 до 22:00 минимум на 75% должна быть заполнена передачами и фильмами на украинском языке. У региональных и местных каналов эта квота ниже — 60%. В оставшееся время телеканалы могут выпускать контент на любом языке.

В начале января в Казахстане начались митинги из-за роста цен на сжиженный газ. Вскоре они переросли в столкновения и беспорядки. В Алма-Ате произошли сильные погромы.