Зеленский назвал главную цель своего президентства

Завершение войны в Донбассе является главной целью президентства Владимира Зеленского. Об этом он объявил в своем новогоднем обращении к гражданам страны. Также главу государства беспокоят вопросы вакцинации от коронавируса. Обращение опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

«К сожалению, не все украинцы хотят вакцинироваться — мы такие украинцы. И это наша общая боль. И, к сожалению, мы пока не окончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю «пока». Потому что следующий год точно будет лучше!» — объявил Зеленский.

По словам президента, линия разграничения в Донбассе исчезнет тогда, когда она исчезнет в головах украинцев. Также Зеленский подчеркнул, что ничья армия на границе страны не испугает Украину.

«Нас пугали внутри страны. И пугали извне. Но любая армия по ту сторону границы нас не пугает, потому что не какая попало армия с нашей стороны границы защищает нас», — сказал украинский президент.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский собрался переименовать свою партию перед выборами в Раду. Новое название будет с использованием его фамилии. Причиной может быть социологический анализ, показавший, что рейтинг Зеленского значительно выше партийного.