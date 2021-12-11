Украинские военнослужащие разместили танки в населенных пунктах Донбасса. Об этом заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«Киевские оккупанты разместили девять единиц военной техники в двух подконтрольных Украине населенных пунктах», — процитировало представителя ДНР РИА «Новости».

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о танках Т-80 и минометах «Василек». Также в ведомстве сообщили, что у линии соприкосновения удалось перехватить дрон «Валькирия», принадлежащий 54-й бригаде Вооруженных сил Украины. Беспилотник заметили у поселка шахты «Октябрьская».

По словам представителя Народной милиции, украинские силовики могли вести разведку с помощью обнаруженного дрона. Техника служила для подготовки информации для проведения обстрелов. Расшифровка данных беспилотника показала, что «очередным объектом для нанесения огневого удара, вероятнее всего, была Городская больница № 21».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что решение об особом статусе Донбасса могут принять на всеукраинском референдуме.