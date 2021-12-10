Зеленский не исключил проведение референдума о статусе Донбасса

Решение об особом статусе Донбасса могут принять на всеукраинском референдуме. С таким заявлением в интервью телеканалу «1+1» выступил президент Украины Владимир Зеленский. Так он ответил на вопрос журналистки готов ли он посоветоваться с гражданами страны по поводу статуса неподконтрольных территорий.

Зеленский отметил, что не исключает такого развития событий не только по статусу Донбасса, но и Крыма, а также о полном прекращении боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

«Это может быть референдум относительно Донбасса, относительно Крыма, может быть в целом относительно прекращения войны», — заявил Зеленский.

При этом он добавил, что пока для проведения подобного волеизъявления народа время еще не наступило.

«Если будет какой-то такой сложный вызов, я точно буду советоваться с нашим обществом», — подчеркнул президент Украины.

Зеленский добавил, что не исключает также прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, в этом вопросе он получил поддержку стран Евросоюза и США.

«Я не исключая отдельный формат прямых переговоров с президентом Российской Федерации. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских партнеров, и со стороны США», — пояснил Зеленский.

Он добавил, что при таких условиях ему важно сохранить Нормандский формат, в котором также принимают участие Германия и Франция. Зеленский пояснил, что он не готов рисковать и уничтожать переговоры с участием европейских политиков.