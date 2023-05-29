Важное 29 мая 2023, 11:19 Кличко сообщил о взрывах в Киеве Мэр Киева Кличко: в городе прогремели взрывы piqsels

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Мощные взрывы раздались в Киеве, сообщило украинское издание УНИАН и другие местные СМИ. Позже информацию подтвердил мэр Виталий Кличко.

Он уточнил, что взрывы прозвучали в центральных районах Киева, экстренные службы выехали на вызов «вблизи центра столицы». Атака на Киев продолжается. Кличко попросил жителей оставаться в укрытиях.

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В Telegram-канале Киевской администрации добавили, что в украинской столице работает система противовоздушной обороны.

Судя по карте воздушных тревог, сирены звучат в 10 районах Украины. Это Киевская область, а также Житомирская, Винницкая, Черниговская, Харьковская, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Сумская и Днепропетровская области. Кроме того, оповещения о воздушной тревоге сработали на подконтрольной Украине территории Запорожской области.

В ночь на 29 мая ВС России предприняли массированную атаку на цели на Украине. Ракеты заметили почти над всеми регионами страны.