Мир 17 января 2023, 12:17 Арестович решил уйти в отставку после слов о работе ПВО ВСУ в Днепропетровске Советник офиса Зеленского Арестович заявил, что уходит в отставку Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что написал заявление об отставке. В своем Telegram-канале политик опубликовал и фото заявления на имя Андрея Ермака, возглавляющего офис Владимира Зеленского.

«Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения. Принципиальная ошибка, значит, в отставку», — подчеркнул Арестович.

Реклама

Ранее он заявил, что допустил «серьезную ошибку в прямом эфире», и пообещал, что впредь будет строже относиться к информации, которую озвучивает. Арестович добавил, что уровень хейта в его адрес несопоставим с последствиями его высказывания.

Реклама

Telegram-канал Алексея Арестовича / Telegram

В понедельник, 16 января, депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что инициировал сбор подписей под петицией для увольнения Арестовича. По его мнению, офис Зеленского должен выступить с заявлением, что слова Арестовича не отражают мнение властей страны.

Помимо этого, депутат обратился в СБУ, чтобы ведомство проверило, нет ли в словах советника признаков государственной измены.

Причиной скандала стали слова Арестовича о том, что выпущенная ракета попала в жилой дом в Днепропетровске из-за работы системы украинской ПВО.