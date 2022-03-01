Представители Сил территориальной обороны Украины застрелили на границе с Молдавией гражданина Израиля. Огонь они открыли, увидев иностранный паспорт. Автомобиль с погибшим, сообщил Jerusalem Post, остановили на блокпосту. Один из пограничников проверял у него документы и выстрелил в мужчину в упор.

Соболезнования семье погибшего выразили премьер-министр страны Нафтали Беннет и израильский МИД.

«От имени всех граждан Израиля я хочу выразить соболезнования его супруге, детям и семье в Израиле и на Украине», — отметил Беннет.

Приятель погибшего рассказал изданию Ynet, что на шести машинах они миновали несколько КПП. На очередном блокпосту заявили, что сами из Израиля и хотят покинуть Украину.

«Я проехал, за мной еще две машины, а по его автомобилю открыли огонь. <…> Затем начали стрелять в нашу сторону», — поделился мужчина, добавив, что остальные спаслись чудом.

По данным СМИ, у мужчины на Украине остались жена и дети. Его родители живут в Израиле. Возраст израильтянина СМИ указывают разный — 37 лет или 42 года.

Власти некоторых украинских городов на фоне спецоперации раздали всем желающим оружие. После этого в стране участились случаи мародерства. А депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что в Киеве бойцы так называемой территориальной обороны расстреляли десятки мирных жителей.