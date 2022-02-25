Украинские силовики возобновили обстрелы Горловки

Вооруженные силы Украины в пятницу утром снова начали обстрелы Горловки, входящей в состав Донецкой народной республики. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации Горловки Иван Приходько.

Обстреливать Горловку начали в 05:30, сообщил Приходько.

«Зашумела вся ЛБС и прифронтовые поселки. По нам работает весь калибр: 82, 120, 122, 125, 152», — написал глава администрации.

Украинские войска открыли огонь по населенному пункту Зайцево. Под огонь со стороны ВСУ также попал поселок шахты имени Гагарина. Оба находятся на окраине Горловки.

В четверг Приходько сообщал, что за сутки при обстрелах в Горловке погибли два мирных жителя, шесть человек пострадали.

В ночь на пятницу в ДНР сообщили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Горловке погиб один мирный житель, еще пять человек получили ранения.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля после обращения руководителей ДНР и ЛНР объявил о начале специальной операции на Украине. «360» ведет текстовую трансляцию с основными событиями, которые разворачиваются на второй день операции.