Украинские силовики возобновили обстрелы Горловки
Глава администрации Горловки Приходько сообщил о новых обстрелах города со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины в пятницу утром снова начали обстрелы Горловки, входящей в состав Донецкой народной республики. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации Горловки Иван Приходько.
Обстреливать Горловку начали в 05:30, сообщил Приходько.
«Зашумела вся ЛБС и прифронтовые поселки. По нам работает весь калибр: 82, 120, 122, 125, 152», — написал глава администрации.
Украинские войска открыли огонь по населенному пункту Зайцево. Под огонь со стороны ВСУ также попал поселок шахты имени Гагарина. Оба находятся на окраине Горловки.
В четверг Приходько сообщал, что за сутки при обстрелах в Горловке погибли два мирных жителя, шесть человек пострадали.
В ночь на пятницу в ДНР сообщили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Горловке погиб один мирный житель, еще пять человек получили ранения.
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