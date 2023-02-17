Мир 17 февраля 2023, 08:23 Украинские силовики усилили поиск «шпионов» в Красном Лимане, Славянске и Краматорске Офицер ЛНР Марочко: украинские силовики врываются в дома и избивают жителей ДНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

На занятой Украиной территории Донецкой Народной Республики силовики усилили поиск предполагаемых шпионов. Они врываются в дома жителей Красного Лимана, Славянска и Краматорска, применяют физическое и психологическое насилие. О зачистках рассказал в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В оккупированных населенных пунктах ДНР украинские боевики усилили террор местного населения», — написал он.

Реклама

В Славянске, Красном Лимане и Краматорске заметили больше совместных патрулей МВД, Службы безопасности Украины и военных. Андрей Марочко рассказал, что силовики под предлогом проверки документов врываются в дома мирных жителей, ищут среди них «шпионов» и тех, кто симпатизирует России. При этом они применяют физическое насилие, специальные средства и запрещенные методы психологического воздействия.

Реклама

Ранее в ЛНР нашли антироссийские методички от Агентства США по международному развитию (USAID). Их раздавали на курсах повышения квалификации руководителей местных администраций и среди молодежи.