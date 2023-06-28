Мир 28 июня 2023, 03:42 Украинские сайты по поиску работы предложили львовским школьникам копать могилы без лишних вопросов Украинский сайт по поиску работы Olx предложил школьникам Львова вакансию могильщиков Freepik

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Необычная вакансия появилась на украинском сайте по поиску работы. Скриншот с сайта Olx опубликовали в Сети. В нем сообщается, что во Львове требуются могильщики. Работодатель готов взять студентов и даже школьников. Главное — не задавать лишних вопросов.

«Работы много, оплата почасовая. Также готовы взять студентов и школьников старших классов. Все, что требуется, — копать новые ямы и не задавать лишних вопросов», — сказано в описании к вакансии.

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Платить обещают по 500 гривен за час (около 1150 рублей).

Требований к кандидату немного: желающий работать могильщиком не должен выпивать, должен быть здоровым, сильным и патриотичным.

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