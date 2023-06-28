28 июня 2023, 03:42
Украинские сайты по поиску работы предложили львовским школьникам копать могилы без лишних вопросов
Украинский сайт по поиску работы Olx предложил школьникам Львова вакансию могильщиков
Необычная вакансия появилась на украинском сайте по поиску работы. Скриншот с сайта Olx опубликовали в Сети. В нем сообщается, что во Львове требуются могильщики. Работодатель готов взять студентов и даже школьников. Главное — не задавать лишних вопросов.
«Работы много, оплата почасовая. Также готовы взять студентов и школьников старших классов. Все, что требуется, — копать новые ямы и не задавать лишних вопросов», — сказано в описании к вакансии.
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Платить обещают по 500 гривен за час (около 1150 рублей).
Требований к кандидату немного: желающий работать могильщиком не должен выпивать, должен быть здоровым, сильным и патриотичным.
Ранее сообщалось, что украинцы стали активнее записывать откровенные материалы для платформы OnlyFans, несмотря на риск получить тюремный срок. К этому мог ла привести неблагополучная ситуация в экономике стране: высокий уровень безработицы, который вырос до 34% и инфляция в 26%.
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